Siracusa, consegnati altri 6 lotti di orti sociali in viale Scala Greca

Consegnati, dall’assessore alle Attività produttive di Siracusa, Cosimo Burti, altri 6 lotti degli orti sociali ad altrettanti assegnatari che avevano partecipato a suo tempo ad un bando di gara e che riguarda una zona di viale Scala Greca. Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale per incentivare sempre di più alla buona pratica i cittadini e garantire maggiore pulizia e decoro di aree cittadine.

“Gli orti sociali- dichiara l’assessore Burti- oltre a rappresentare un aiuto alla gestione alimentare delle famiglie assegnatarie hanno fatto si che l’area sia diventata una piccola comunità in cui condividere tempo libero e la passione comune per la natura. Rimangono ancora pochi lotti prima di concludere questo progetto che nelle intenzioni dell'mministrazione sarà esteso anche ad altre aree cittadine che in questo modo saranno valorizzate”.

I lotti di questo primo progetto, quasi un centinaio, hanno ciascuno uno spazio di 70 metri quadrati: per averlo è stato pagato un contributo di 120 euro, serviti a preparare il terreno alla coltivazione. Gli assegnatari potranno rinnovare la concessione degli spazi ogni due anni, se non si sono persi i requisiti indispensabili al loro mantenimento.