Siracusa, esplosione in viale Santa Panagia: ordigno davanti una macelleria

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere questa notte, intorno alle 3, a Siracusa, in viale Santa Panagia. L'ordigno è stato piazzato davanti ad una macelleria e l'esercizio è stato danneggiato anche se in modo non grave.

Il boato è stato avvertito chiaramente dai residenti della zona.

Avviate le indagini della Squadra mobile, già alle prese con altri episodi che hanno scosso la percezione della sicurezza che hanno i cittadini: ci riferiamo al rinvenimento di tre bombe carta in tre zone delle città e ai diversi incendi di auto, che hanno caratterizzato le ultime settimane nel capoluogo.