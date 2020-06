Siracusa, blitz antidroga in via Algeri: 3 arresti, sequestrati marijuana, cocaina e denaro contante. FOTO e VIDEO

La zona di Via Algeri, a Siracusa, una delle piazze di spaccio del capoluogo, stretta d'assedio dagli uomini della Squadra Mobile.

Il bilancio complessivo conta tre arresti: si tratta di Sebastiano Genovese, di 22 anni, già conosciuto alle forze di polizia, Federico Pugliara di 24 anni e Christopher Colombo, di 23 anni, colti in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



L'intervento ha riguardato un complesso immobiliare di via Algeri, dove gli agenti, con l'ausilio di unità cinofile, hanno sorpreso due di loro a trasportare, all’interno di un paniere di vimini, un cospicuo quantitativo di marijuana, parte della quale già confezionata in dosi. Un terzo giovane, alla vista dei poliziotti, ha buttato giù dalla finestra della propria abitazione un bilancino di precisione e un involucro contenente cocaina. La perquisizione all’interno dell'appartamento, che, secondo quanto riferiscono gli investigatori veniva utilizzata per detenere e confezionare lo stupefacente, ha consentito di rinvenire altra droga, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante, 1500 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Nel complesso sono stati sequestrati 300 grammi di marijuana, con i quali si potevano ottenere circa 600 dosi per un valore commerciale di 5000 euro e 15 grammi ci cocaina, suddivisibili in 60 dosi per un valore di circa 1000 euro.

Inoltre, durante lo stesso intervento, in un’area condominiale di via Italia 103, un 28enne, già noto alle forze dell'ordine, stato denunciato per violazione edilizia per aver chiuso abusivamente un'area condominiale con un cancello in ferro, ritenuto elemento atto a proteggere l'attività degli spacciatori. A seguito di perquisizione nella sua abitazione, l'uomo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di munizionamento.