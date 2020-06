Siracusa, tutela del patrimonio archeologico: Fdi sollecita interventi

Il Tempio di Apollo abbandonato nel degrado.

A denunciare la situazione è il presidente Emiliana Carpinteri del Circolo Territoriale di Siracusa di Fdi “Atreju”:

“Il 2 giugno siamo scesi in piazza per dare voce agli Italiani che non si arrendono, la cornice scelta è stata largo XXV Luglio, davanti Il tempio di Apollo, il più antico d’Occidente e uno dei più importanti del mondo Greco. Il sito - afferma Carpinteri - versa purtroppo in un totale stato di abbandono. La pulizia della zona recintata è affidata al buon cuore di alcuni volontari che svolgono il servizio a titolo assolutamente gratuito, a seguito di autorizzazione della Soprintendenza. Nella totale indifferenza delle Istituzioni il Tempio subisce anche l’inciviltà di cittadini e turisti che lo usano a mo’ di discarica per rifiuti di ogni tipo. E’ di tutta evidenza che sono necessari e non più differibili interventi di bonifica dell'area e anche se la pulizia non è di competenza prettamente comunale è chiaro che in questi casi il Comune deve intervenire e sostituirsi per mantenere il giusto decoro che il sito richiede, auspichiamo - conclude - che ciò accada anche per tutti gli altri nostri tesori archeologici che versano nello stesso stato.”