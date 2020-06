Siracusa, gasolio in mare nel Porto piccolo: bonifica e indagini

Gasolio in mare nelle acque del Porto piccolo, nella zona di Riva Forte Gallo: il forte odore è stato segnalato mercoledì sera alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Siracusa, da parte del titolare di un circolo nautico.

L'indomani mattina, vista l'impossibilità di operare con l'oscurità, sono scattate le procedure antinquinamento e l’impiego dei dispositivi di rimozione del prodotto inquinante.Durante il sopralluogo è stata notata un’iridescenza sulla superficie dell’acqua dell’estensione di circa 40 metri quadrati, riconducibile, per odore, ad idrocarburi. La ditta concessionaria del servizio antinquinamento, con l’utilizzo di un mezzo nautico, ha posizionato panne assorbenti in mare, a contenimento dello sversamento.

In corso verifiche ed accertamenti per individuare i responsabili.