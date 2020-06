Baraccopoli di Cassibile, Giorgia Meloni "Sgombero immediato"

Anche il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interviene sulla diatriba che riguarda la baraccopoli di Cassibile che nasce ogni anno durante la stagone della raccolta.

E lo fa con un post su facebook corredato di foto con il quale preannuncia la presentazione di un’interrogazione al Ministero dell’Interno per chiederne lo sgombero immediato. "A Cassibile Fontane Bianche, frazione di Siracusa, - scrive - centinaia di immigrati irregolari e non, vivono in una baraccopoli abusiva e nel degrado più totale. Una situazione fuori controllo, dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza, che Fratelli d’Italia denuncia da tempo nell'indifferenza delle Istituzioni competenti. Stop zone franche: presenteremo in Parlamento un’interrogazione al Ministero dell’Interno per chiedere lo sgombero immediato della baraccopoli e disinnescare una vera e proprio bomba sociale che rischia di esplodere".