Augusta, i sindacati diffidano la direttrice del carcere sul Protocollo d'intesa locale

E' scontro tra le organizzazioni sindacali Uspp, Fns Cisl, Sippe-Sinappe e Cnpp, e la direttrice del carcere di Augusta accusata di condotta antisindacale.

Secondo i sindacati "il protocollo d’intesa locale disciplina un’organizzazione del lavoro che viola il contratto delle forze di Polizia e l’accordo nazionale quadro. Da parte della direzione - si legge ancora nella nota - non è stata tentata un'intensa attività mediatoria e non è stata raggiunta la condivisione dell'accordo a livello decentrato da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale".

Da qui l'intenzione di portare la direttrice del carcere davanti al giudice del lavoro se non annullerà il Protocollo e riaprirà le trattative.