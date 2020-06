Siracusa, l'emendamento sul nuovo ospedale è legge: Prestigiacomo "Si nomini subito il commissario"

Il decreto liquidità e con esso l'emendamento sul nuovo ospedale di Siracusa a firme della deputata siracusana, Stefania Prestigiacomo, è legge. Il senato ha approvato in via definitiva il testo giunto dalla Camera senza fare modifiche.

Soddisfazione viene espressa dalla Prestigiacommo che chiede adesso la nomina di un commisario straordinario.

"Per la nostra provincia - dichiara la deputata nazionale - questo è un fondamentale punto di partenza, un importante cambio di passo che va seguito immediatamente con atti concreti. Non si perda un giorno e si proceda subito con la nomina del commissario".

Secondo quanto prevede l'emendamento Il nuovo ospedale di Siracusa sarà realizzato entro due anni attraverso l’intervento di un commissario straordinario, il cui incarico sarà a titolo gratuito, nominato dal Presidente del Consiglio d’intesa con il Presidente della Regione e resterà in carica un anno prorogabile solo per un altro anno. Il commissario dovrà condurre in porto la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero da completarsi al massimo entro due ann, seguendo procedure snelle e veloci come quelle adottate per la ricostruzione del ponte Genova.