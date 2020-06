Coronavirus, ancora più giù i positivi attuali a Siracusa e provincia: sono solo 6

Scendono a 6 i positivi attuali da coronavirus in provincia di Siracusa con 216 guariti ed un unico ricverato in terapia intensiva.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle altre province dell’Isola, aggiornati alle 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (4, 152, 11); Catania, 402 (21, 570, 100); Enna, 8 (1, 388, 29); Messina, 130 (21, 378, 57); Palermo, 262 (15, 281, 37); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Trapani, 15 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.