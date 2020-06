Siracusa Risorse al lavoro sul diserbo delle strade provinciali

Prosegue l'attività di diserbo di Siracusa Risorse la società partecipata della ex Provicia di Siracusa.

Concluso l'intervento all'interno dell'Ostello della Gioventù e in via Broggi. Completati, inoltre, i lavori sulla SR 15 (Cisternazza Dego Monasteri), sulla Sp 29 (Sortino-Ficazzi) e sulla Sp 45 (Cassaro-Montegrosso).