Siracusa, nuovi orari per l'ufficio passaporti, licenze e armi

Sarà necessario un appuntamento per accedere agli sportelli della Questura per il rilascio di passaporti e delle licenze di Polizia.

Basterà telefonare alla Divisione di Polizia Amministrativa tramite centralino della Questura chiamando lo 0931495111. Per ottenere un appuntamento all’Ufficio Passaporti si dovrà consultare il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it, il servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le attese negli uffici di polizia.

Gli uffici sono aperti al pubblico per i passaporti: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12; per le armi martedì e venerdì dalle 9 alle 12 (non è necessario l’appuntamento) e per le licenze mercoledì dalle 9 alle 12.