Priolo, denunciato 26enne per furto al palazzo comunale

Un giovane di 26 anni di Priolo denunciato per furto aggravato commesso all'interno del Palazzo Comunale.

L'uomo era destinatario di un avviso orale e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per aver perpetrato, nei giorni scorsi, un furto all’interno della biblioteca comunale, e anche in questa occasione è stato scoperto e denunciato dagli uomini del Commissariato.

Ad incastrarlo le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza.

Il 26enne, avendo violato le prescrizioni cui era stato già sottoposto, sarà, inoltre, segnalato per l' aggravamento della misura di cui è destinatario.