Siracusa, sentenza Cga: il sindaco Italia: "Rispettata la volontà elettorale"

"Le ricostruzioni fantasiose sulle presunte irregolarità alle elezioni amministrative del 2018 si sono dimostrate essere solo congetture". Così i sindaco Francesco Italia ha aperto la conferenza stampa convocata all'indomani della sentenza del Cga che ha accolto il suo appello, respingendo al contempo quello incidentale del suo avversario Paolo Ezechia Reale. Una misura che stabilisce dunque che Italia rimane sindaco di Siracusa.

Il legale di Italia, Rossitto, è poi entrato nel merito della sentenza, sottolineando due aspetti importanti: "Il ricorso e la sentenza di primo grado erano errate perché basate su teorie e non su prove e gli errori fisiologici non possono mettere in discussione l'esito delle elezioni".

Il sindaco ha poi allargato il discorso in prospettiva futura : "Ci aspettano altri 3 anni di amministrazione durante i quali cercheremo di annullare le distanze tra il Palazzo e i cittadini.