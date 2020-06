Siracusa sentenza Cga: le reazioni della politica

Diverse le reazioni alla sentenza del Cga che fa restare al suo posto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

“Oggi, il sindaco Italia si trova finalmente nelle condizioni di poter agire, anche se la città resta orfana deluso organo di rappresentanza collegiale, ossia il Consiglio Comunale – scrive il deputato regionale, Giovanni Cafeo – ma paradossalmente proprio l’assenza dell’assise comunale potrebbe diventare un elemento di velocizzazione per le scelte amministrative verso le quali il sindaco, in ogni caso, avrebbe comunque un dovere quanto meno morale di condivisione con i cittadini, seppur ormai in altra forma. È il momento di dare risposte politiche a problemi non più procrastinabili – conclude - aprendo un confronto con le forze economiche e sociali della città, provando così a ricucire una frattura che in questi mesi ha alimentato lo scontro tra fazioni".

Soddisfazione ed entusiasmo viene espresso da Giovanni Giuca,candidato alla segreteria provinciale del Pd: "Assicurare ad una città la continuità amministrativa è già un valore di per sé. Siracusa ha davanti a sé importanti sfide politiche e amministrative: dalla costruzione del nuovo ospedale al rilancio economico post covid"

Lealtà e Condivisione esprime il proprio compiacimento per la conclusione del procedimento giurisdizionale sulle elezioni comunali del 2018: "Ora la giunta Italia potrà proseguire la sua attività con rinnovato vigore e un più saldo rapporto e confronto con tutte le forze che la sostengono, come più volte richiesto".

"Non mi aspettavo giustizia e per questo non sono deluso dalla decisione del Cga" - Vincenzo Vincullo. "Dopo questa decisione - continua - credo che sia inutile mantenere in vita gli Uffici Elettorali Centrali in quanto le verifiche fatte sono prive di qualsiasi valore, diventando una inutile perdita di risorse dei contribuenti per i costi affrontati".