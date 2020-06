Floridia. auto a fuoco mentre è in marcia: illese le 3 donne a bordo

Un'auto prende fuoco mentre era in marcia, nessuna conseguenza per le tre donne che erano a bordo.

E' accaduto intorno alle 17,30 di oggi a Floridia. A causare il rogo che ha distrutto la vettura sarà stato con ogni probabilità stato un guasto.

Le tre donne che viaggiavano sull'auto sono state avvisate da un passante sul principio di incendio divampato dal vano motore. Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco di Siracusa.