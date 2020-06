Siracusa, sentenza Cga: il commento di Reale "Decisione insoddisfacente e ingiusta". VIDEOINTERVISTA

"Sentenza insoddisfacente e ingiusta" così l'avvocato Ezechia Paolo Reale commenta la sentenza del Cga che ha accolto il ricorso dell'attuale sindaco Francesco Italia, respingendo al contempo quello di Reale e mettendo la parola fine sull'esito delle amministrative 2018.

Reale contesta in particolare l'impostazione della sentenza. "In base a quello che è stato scritto nel dispositivo - afferma - dovremmo accontentarci di un livello di qualità molto basso e questo è un principio che non mi aspettavo di trovare come risposta".