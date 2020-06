Siracusa, Francesco Italia rimane sindaco: il Cga respinge l'appello di Ezechia Reale

La sentenza è arrivata: Francesco Italia rimane sindaco di Siracusa. Il Cga, infatti, ha accolto l'appello di Italia, respingendo quello incidentale di Paolo Ezechia Reale e riformando di fatto quanto deciso dal Tar in precedenza. Tutto comincia all'indomani delle elezioni amministrative del 2018 che si concludono con l'elezione a sindaco di Francesco Italia: Reale, avversario di Italia alle elezioni e sfidante al ballottaggio, annuncia subito di voler presentare ricorso per presunte irregolarità. Il 6 dicembre arriva, come un terremoto, la sentenza del Tar di Catania: annullamento della proclamazione a sindaco di Italia e ritorno al voto in 9 sezioni. L'attuale primo cittadino ricorre al Consiglio di giustizia amministrativa, presentando richiesta di sospensiva del provvedimento, in attesa della discussione sul merito. La sua richiesta viene accolta e la camera di consiglio del Cga viene aggiornata all'8 aprile.

Questa volta è l'emergenza coronavirus a dettare i tempi e l'appuntamento viene rinviato al 28 maggio. Giudici in camera di consiglio per arrivare alla decisione di oggi che ratifica in via definitiva la regolarità delle elezioni amministrative del 2018.