Siracusa, auto a fuoco in via Filuppo Juvara: indaga la Polizia

Ancora un'auto a fuoco Siracusa. L'ultima in ordine temporale ieri sera intorno alle 22.

Le Volanti sono dovute intervenire in via Filippo Juvara per l'incendio di una Ford Fiesta che è stata danneggiata dalle fiamme nella parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile.