Siracusa, Chiesa di San Giovanni alle Catacombe: in arrivo 221mila euro

Aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione dell’impianto elettrico, illuminazione e di videosorveglianza e di valorizzazione dei pannelli multimediali nella Chiesa di San Giovanni alle Catacombe a Siracusa.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

L’importo dell’intervento è pari a 221.226,65 euro, mentre l’importo dei lavori è pari a 156.473,35 euro, stanziato nella scorsa Legislatura ed importato nel Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per il Sud.

"Sono particolarmente soddisfatto - afferma Vinciullo - per la conclusione dell’iter per l’aggiudicazione dei lavori che, finalmente, daranno sicurezza ad una delle Chiese più antiche dell’interno Occidente Cristiano, per lungo tempo riconosciuta come cattedrale cristiana, conserva la cripta di San Marciano, protovescovo di Siracusa. Con quello odierno - conclude -sono due ed importanti gli interventi che la Regione Siciliana ha attivato nella Chiesa di San Giovanni nelle ultime due Legislature concluse".