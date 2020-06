Test sierologico de "Le Iene" ai parlamentari: Prestigiacomo positiva

Le Iene, nella trasmissione andata in onda ieri sera su Italia 1, hanno effettuato un test sierologico rapido per il coronavirus ad alcuni parlamentari.

Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno così voluto verificare, in qualche modo se sia possibile che il Covid-19 stia circolando liberamente all'interno del Parlamento.

Tra i parlamentari sottoposti al test, che individua coloro che hanno contratto il virus, magari senza sintomi eclatanti e che sono ormai guariti, la siracusana Stefania Prestigiacomo è risultata positiva al sierologico, ma negativa al tampone. Stefania Prestigiacomo ha riferito alle due Iene di aver avuto a marzo i sintomi influenzali.

Da qui la richiesta avanzata al presidente Conte di effettuare controlli a tutti i parlamentari che provengono da diverse Regione