Siracusa, 2 giugno celebrato al Monumento ai Caduti e alla Chindemi

La Festa della Repubblica è stata celebrata oggi anche a Siracusa, seppur nel rispetto delle norme anti assembramento determinate dall'emergenza covid.

Due le cerimonie previste dal programma organizzato dalla Prefettura, un programma che ha visto protagonisti i giovani: il primo al Monumento ai Caduti in piazza dei Cappuccini, dove è stata deposta una corona di alloro e dove Pietro Di Maria, studente del Liceo Gargallo, ha eseguito “Il silenzio”; il secondo momento alla scuola Chindemi dove, dopo l'alzabandiera, gli studenti Danilo Latina e Solidea Tagliata hanno rispettivamente eseguito l’inno nazionale e letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

E' seguito l'intervento del prefetto, Giusi Scaduto, che, alla presenza del sindaco Francesco Italia, in rappresentanza di tutti i sindaci dei Comuni della provincia, e delle autorità militari, ha ringraziato tutti per l'impegno profuso durante il lungo periodo dell'emergenza: dalle forze dell'ordine, ai medici, dai volontari alla protezione civile.

"Bisogna ripartire dai giovani - ha detto la rappresentante di governo - dai talenti individuali per farli diventare collettivi per una ripresa di tutta la comunità".