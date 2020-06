Siracusa, Ricupero e Buonomo (Iv): "Urge un piano di ripresa e di sicurezza"

""Il rilancio economico immediato del centro storico di Siracusa deve passare da atti concreti e non slogan".

Questo quanto sostengono gli ex consiglieri comunali di Italia Viva, Michele Buonomo e Simone Ricupero.

"Ristoranti, hotel ,attività ricettive e commerciali - proseguono Buonomo e Ricupero- sono desolatamente vuoti. Ortigia con le sue bellezze ha costituito negli ultimi anni più del 70% dell'indotto turistico di Siracusa. Urge un piano d'azione immediato a salvaguardia della stagione e - concludono Buonomo e Ricupero - alla luce dei quotidiani gravi segnali, come l'incendio di 2 auto e una moto in via Vittorio Veneto, urge un piano di sicurezza per tutta la città".

