Siracusa, bomba alla Borgata: messa in sicurezza e portata via dagli artificieri

Era una piccola bomba artigianale quella che è stata rinvenuta questa mattina nel quartiere della Borgata, a Siracusa.

Lo hanno stabilito gli artificieri giunti da Catania per disinnescare l'ordigno rudimentale: lo hanno messo in sicurezza e portato via. Subito dopo la zona è stata riaperta ed è tornata ad essere fruibile.

L'involucro è stato notato da un passante intorno alle 10 vicino ad un cumulo di rifiuti. Nelle vicinanze non si trova nessun esercizio commerciale, ma solo abitazioni private.

L'involucro è molto più piccolo nelle dimensioni rispetto agli altri due ordigni rinvenuti il primo in via Pietro Novelli e il secondo in via Filisto.

Indagini avviate dalla Squadra mobile: sarà verificata anche la presenza di telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo in cui è stata ritrovato l'ordigno rudimentale.