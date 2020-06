Siracusa, bomba o grosso petardo alla Borgata: area circoscritta in attesa degli artificieri

Non si sa ancora se si tratta di un grosso petardo o di un ordigno artigianale quello ritrovato questa mattina nel quartiere della Borgata, a Siracusa.

L'involucro è stato notato, intorno alle 10, da un passante a ridosso di un cumulo di rifiuti. Nelle vicinanze non insiste nessuna attività commerciale.

Per sicurezza l'intera area è stata circoscritta e resa inaccessibile in attesa degli artificieri che arriveranno da Catania.

A prima vista l'involucro appare molto più piccolo nelle dimensioni rispetto agli altri due ordigni rinvenuti il primo in via Pietro Novelli e il secondo il via Filisto.

Sta procedendo la Squadra mobile.