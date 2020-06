Siracusa, intimidazione a professionista: Confartigianato "Non si sottovaluti questo segnale"

L'intimidazione ai danni di un professionista di Siracusa registrato due giorni fa in via Tisia in pieno giorno preoccupa e non poco il presidente di Confartigianato, Daniele La Porta.

"Non vorremmo che a questo grave atto intimidatorio non sia data la giusta attenzione. Spetta agli investigatori della Squadra mobile fare luce su movente, mandanti ed esecutori materiali di questa intimidazione. Nutriamo pochi dubbi - prosegue La Porta - sul fatto che proprio l'estrema correttezza del tecnico abbia dato fastidio a qualcuno. Siamo fin troppo abituati agli attentati nei confronti di commercianti, imprenditori, giornalisti e politici, un po' meno alle intimidazioni verso i professionisti. Per questa ragione - conclude La Porta - invito tutti gli organi preposti a non sottovalutare quello che potrebbe essere un segnale preoccupante di recrudescenza del fenomeno criminale nel nostro territorio".