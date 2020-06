Siracusa, rogo di auto e moto in via Vittorio Veneto

Due auto e una moto ridotti in cenere questa notte in Ortigia.

Intorno alle 3 l'allarme è scattato in via Vittorio Veneto dove un incendio ha coinvolto na Fiat Punto, un motociclo Piaggio Beverly 400 e una Fiat Panda.

Le fiamme hanno lambito e danneggiato anche i portoni delle abitazioni adiacenti, i muri delle case e i cavi elettrici.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte della Polizia.