Siracusa, sfondano la vetrina di un minimarket e appiccano il fuoco: indagini della Squadra Mobile

Incendio doloso ai danni di un minimarket in via Gioberti a Siracusa. Intorno alle 6 di questa mattina ignoti a bordo di un'auto, una Ford Fiesta risultata rubata, prima hanno sfondato la vetrina dell'esercizio commerciale, e poi hanno appiccato il fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spostare l’auto, che ostruiva l’accesso, e a spegnere l’incendio.

Presente anche la Polizia scientifica, e la Squadra mobile che ha avvito le indagini per risalire agli autori.