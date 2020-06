Protocollo Bertolaso, Cafeo: "Il governo regionale si confronti con le parti sociali"

Il deputato regionale Giovanni Cafeo interviene sul cosiddetto Protocollo Bertolaso: “Pensare di risolvere tutti i problemi legati alla ripresa del turismo e dei settori produttivi dell’Isola con un unico corpo decisionale - con Bertolaso, Razza e Musumeci - non mi pare l’approccio corretto anche perché, nel recente passato, più volte si è dovuto intervenire per rimediare a decisioni prese senza un confronto con i rappresentanti delle categorie interessate. Le decisioni calate dall’alto, senza avere il polso esatto della situazione sono destinate ad essere inefficaci se non dannose, per questo faccio appello al Governo affinché opti per la concertazione qualificata, unico metodo in grado di garantire risultati positivi e condivisi”.