Siracusa, al premio Vittorini in gara 21 autori

Sono 21 gli autori partecipanti - presentati da 13 case editrici - al premio letterario "Elio Vittorini" che quest'anno, per via del covid 19, si terrà a metà settembre e all'aperto. Si tratta di scrittori di assoluto rilievo (in molti casi si tratta di autori che sono in concorso anche in altri prestigiosi premi letterari

nazionali). Tra le principali novità l’attribuzione di un unico premio del valore di 3mila euro e la rimodulazione della Commissione giudicatrice che vede

accanto ai cinque componenti indicati dall’Associazione Vittorini-Quasimodo altri due indicati rispettivamente dall’Amministrazione Comunale di Siracusa e dalla Fondazione Inda. A guidare la Commissione è stato designato il professore Antonio Di Grado. Con l’edizione 2020 del Premio " Vittorini" inizierà, inoltre, il percorso del Premio Arnaldo Lombardi, dedicato alla memoria dell’editore scomparso a giugno dello scorso anno che fu – tra l’altro - l’ideatore del Premio Vittorini, e rivolto esclusivamente alle case editrici indipendenti che abbiano un catalogo di almeno 20 opere di carattere storico e letterario: sono sei le case editrici indipendenti che hanno presentato la candidatura.