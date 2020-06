Siracusa, movida selvaggia: saranno intensificati i controlli in Ortigia e inasprite le sanzioni

Saranno ulteriormente intensificati i controlli in Ortigia dopo l'ennesimo fine settimana di movida notturna selvaggia.

Nella tarda mattinata si è tenuto un tavolo tecnico presieduto dal Questore al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine per adottare le più idonee misure di vigilanza.

Negli ultimi due weekend gli agenti hanno agito sul fronte della prevenzione e della persuasione per cercando di far capire l'importanza del distanziamento sociale, indispensabile per evitare una possibile recrudescenza epidemica.

Analoga opera di sensibilizzazione è stata svolta nei confronti di tutti gli operatori economici del settore della ristorazione.

Il mancato e perdurante rispetto delle regole ha indotto la decisione di inasprire le misure: i comportamenti non conformi alle norme potranno essere sanzionati con una temporanea chiusura degli esercizi commerciali e con possibili sanzioni economiche per gli avventori.