Portopalo, pescatori di frodo in zona Morghella: sanzionati in due

Pescatori frodo scoperti dalla Capitaneria di Porto in zona Morghella a Portopalo di Capo Passero.

Durante controlli notturni, i militari si sono appostati vicino la spiaggia, in attesa del rientro dei due pescatori.

Una volta fuori dall’acqua, i due sono stati fermati e trovati in possesso di circa 7 chili, tra polpi, seppie, spigole, orate, saraghi e triglie, oltre che di un fucile armato di fiocina e lampade.

Il pescato è stato sequestrato e, dopo essere risultato idoneo al consumo umano, è stto donato in beneficenza ad un ente caritatevole.

I due pescatori di frodo sono stati sanzionati.