Siracusa, prestito del Caravaggio: Cafeo "Bene la proposta di Granata"

"Vincolare ogni tipo di spostamento del dipinto di Caravaggio a precise garanzie di intervento, a cominciare ovviamente dall’acquisto della costosa teca e degli importanti lavori di restauro, mi sembra l’approccio giusto". Questo il parere del deputato regionale, Giovanni Cafeo alla proposta lanciata ieri dall'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

Da qui la richiesta di mobilitazione di tutta la città: "Non per difendere il concetto di inamovibilità dell’opera, ma per ribadire la necessità di dare risposte concrete e immediate in tema di politiche culturali”.

Riguardo poi lo scambio polemico con Vittorio Sgarbi, Cafeo riferisce: "Ribadisco la mia intenzione di non continuare alcun battibecco nei suoi confronti, anche perché nei fatti non è mai stato oggetto diretto dei miei interventi sull’opportunità del trasferimento del Seppellimento di Santa Lucia e lascerò al mio

legale ogni eventuale conseguenza giudiziaria della vicenda”.