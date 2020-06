Siracusa, le celebrazioni del 2 giugno al tempo del covid: le 2 cerimonie previste dalla Prefettura

Rivoluzionato anche a Siracusa il programma delle celebrazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica.

"Nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale - scrive in una nota il prefetto, Giusi Scaduto, la provincia di Siracusa il 2 giugno 2020 vuole testimoniare l’appartenenza alla comunità nazionale e il patto virtuoso tra generazioni per superare le sfide del presente.

Saranno Pietro Di Maria (del Liceo “Gargallo”), Danilo Latina e Solidea Tagliata (dell’Istituto Comprensivo “S. Chindemi”) ad interpretare la solennità dei simboli repubblicani durante la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di Piazza Cappuccini, l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente presso la scuola della Mazzarona".

I due momenti saranno trasmessi in diretta su Facebook da Assostampa

Quesi il programma nel dettaglio:

ore 9:30 Piazza Cappuccini: deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti. Pietro Di Maria, studente del Liceo Gargallo, esegue “Il silenzio”

ore 10:00 Istituto Comprensivo statale “S. Chindemi” di Siracusa: alzabandiera; Gli studenti Danilo Latina e Solidea Tagliata eseguono l’inno nazionale e danno lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.