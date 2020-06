Anche Siracusa tra le città in cui saranno effettuati i test sierologici

Siracusa tra le città in cui saranno effettuati i test sierologici a campione per misurare la diffusione del Covid-19.

L'analisi epidemiologica è stata programmata dal ministero della Salute ed è curata dalla Croce rossa italiana.

Ne dà notizia la Protezione civile comunale. I cittadini inseriti nel campione statistico saranno contattati telefonicamente nelle prossime ore per comunicare la loro l'adesione. La chiamata arriverà da un numero le cui prime sei cifre sono: 065510.