Floridia, torna in cella dopo la scarcerazione per l'emergenza covid

Torna in cella da dove alcuni giorni fa era stato scarcerato perché il suo quadro sanitario era stato ritenuto a rischio in caso di contagio da covid.

Si tratta di Carmelo Terranova, 72 anni, floridiano. E' stato arrestato dai Carabinieri su ordine della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari,e trasferito nela casa Circondariale di Cavadonna in quanto gli approfondimenti sanitari successivamente condotti hanno attestato la non incompatibilità delle sue condizioni di salute col regime carcerario.