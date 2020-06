Siracusa, lavori in via Riviera Dionisio il Grande: chiusa a mezzi pesanti per 3 giorni

Via Riviera Dionisio il Grande a Siracusa, dal 3 al 5 giugno sarà chiusa al transito di mezzi pesanti, compresi gli autobus dell'Ast che dovranno così effettuare dei percorsi alternativi.

L'ordinanza del settore Mobilità e trasporti si rende necessaria per consentire un intervento di allaccio alla rete fognaria e uno al canale di scarico dell'acqua piovana da parte della Siam. La strada subirà un restringimento per una lunghezza di venti metri, dove sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta.

Il cantiere sarà attivo dalle 7 alle 17,30 e, nel corso delle tre giornate, riviera