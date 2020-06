Siracusa, a fuoco la porta d'ingresso di uno studio: indaga la Polizia

Incendio, ieri pomeriggio, in via Tisia, a Siracusa.

Ignoti hanno dato fuoco alla porta d'ingresso di uno studio professionale.. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Indagini in corso da parte della Squadra mobile per individuare gli autori dell'azione, che ha tutti i connotati della ritorsione o dell'intimidazione.