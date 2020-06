Siracusa, controllo del territorio: 7 denunce e sanzioni per 3.100 euro

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella notte a Siracusa.

Sette persone sono state denunciate in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, sostituzione di persona e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale e porto illegale di arma da punta e taglio.

Inoltre otto persone sono state segnalate all’autorità amministrativa perché trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Sono state controllate su strada un centinaio di persone, alla guida di circa 65 veicoli, ed effettuate diverse sanzioni per infrazioni al Codice della strada per un importo complessivo di oltre 3.000 euro.