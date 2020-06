Siracusa, parcheggio Talete vandalizzato: l'assessore Fontana "Inciviltà senza limiti"

Sbarre divelte e parcheggio gratis per tutti. E' accaduto al parcheggio Talete, non nuovo a questo tipo di atti vandalici, i cui interventi di ripristino, costano e non poco alla collettività.

Sconfortata l'assessore alla mobilità, Maura Fontana non appena ha ricevuto notizia dell'accaduto: "L'inciviltà e la voglia di distruggere - ci ha detto - continua senza limiti. Mi fa pensare che ci sono cittadini che continuano a devastare le loro proprietà, senza pensare che per riparare i danni fatti, l'amministrazione utilizza denaro della collettività e si parla ogni volta di diverse miglia di euro".

In queste ore saranno acquisite le immagini registrate dalle telecamere del sistema di video sorveglianza per ricostruire, anche dal punto di vista temporale l'accaduto e per cercare di identificare i responsabili.