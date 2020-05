Siracusa, due ragazzi aggrediti in Ortigia da 3 ubriachi. Il sindaco: "Monitoraggio della situazione"

Aggrediti in piena notte in Ortigia da 3 ubriachi. E' accaduto la scorsa notte e le due vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Umberto I.

l sindaco, Francesco Italia, esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie e ai due ragazzi.

“Manifesto tutto il mio rincrescimento per l'accaduto – afferma il sindaco Italia – e penso che la questione dei controlli nei fine settimana, come dimostrano le immagini degli assembramenti scattate ancora la scorsa notte, meriti una risposta strutturata. Per questo stamattina stesso, quando ancora non si era diffusa la notizia dell'aggressione, abbiamo avviato un monitoraggio della situazione in stretto contatto con la Prefettura e le forze dell'ordine. Non è il primo caso che si registra ma spero davvero che sia uno degli ultimi. Un gesto degno di vigliacchi che fanno abuso di alcol e che non può essere giustificato o tollerato da una comunità di persone civili”.