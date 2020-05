Reddito di emergenza, arrivate già 150.000 domande

Arrivate finora 150mila domande per il Reddito di emergenza, misura inserita nel Decreto Rilancio.

Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. "Per il Reddito di emergenza la procedura è già avviata e le domande presentate all'Inps sono a quota 150mila. Grazie al ministro Nunzia Catalfo per il suo infaticabile lavoro: con il Movimento 5 Stelle al governo nessuno rimarrà indietro", scrive Dadone in un tweet.