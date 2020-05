Siracusa, "Seppellimento di Santa Lucia": controproposta di Granata

Dopo tanto discutere e polemizzare sulla richiesta di prestito del dipinto "Seppellimento di Santa Lucia" dal Mart di Rovereto per contro di Vittorio Sgarbi, Fabio Granata, assessore alla cultura del Comune di Siracusa interviene con una controproposta: "Ho suggerito a Vittorio Sgarbi una sostanziale modifica al suo originale progetto: il Restauro, finanziato dal Mart, venga fatto a Siracusa con un “evento aperto” ai cittadini e ai viaggiatori, di fortissima suggestione.

Subito dopo, messo in sicurezza il dipinto, lo si potrà trasportare, previo parere favorevole dei tecnici competenti degli Istituti nazionali di restauro nazionale e regionale, alla Mostra del Mart, avendo in cambio dalla prestigiosa istituzione museale uno o più capolavori di arte moderna della ricchissima collezione

del Museo Trentino, con i quali allestire in contemporanea un evento espositivo a Siracusa in grado di “allungare” la stagione turistica e culturale fino a dicembre".

Così facendo, peraltro, si potrebbe dar tornare il prezioso dipinto a Santa Lucia fuori le Mura al Borgo Santa Lucia.