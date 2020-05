Siracusa, ospedale Umberto I: Cisl "Al Pronto soccorso medici non specializzati in medicina d'urgenza"

“Si svuota il reparto Covid, ma restano le criticità al Pronto Soccorso pulito dell’Umberto I che, di rimando, ricadono anche sull’offerta sanitaria di alcuni reparti. Due errori in uno: sopperire alla mancanza di personale con medici non specializzati in medicina di urgenza e privare alcune Unità di professionalità necessarie alla cure di altre patologie.” Questa la denuncia del segretario generale della USst Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e del segretario generale della Cisl Medici territoriale, Vincenzo Romano.

Da qui la richiesta di un incontro all'Asp per confrontarsi e condividere alcuni passaggi propedeutici al ritorno alla normalità.

"Quello che sta accadendo - aggiungono Carasi e Romano – sta arrecando un disservizio ai reparti da cui i professionisti vengono sottratti e che riduce il personale di turno. Un problema che gli stessi primari delle varie Unità Operative hanno segnalato alla Direzione Sanitaria e che la Cisl Medici ha più volte richiamato negli interventi fatti. Se la fase 2 riferita alla riorganizzazione delle strutture ospedaliere deve mirare al ritorno alla normalità – concludono il segretario generale della Cisl e il segretario generale territoriale della Cisl Medici - non si può continuare a tirare la coperta ormai troppo corta. si assumano medici e specialisti con competenze adeguate".