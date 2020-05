Siracusa, movida indisciplinata: giovani senza mascherine e troppo vicini. Cafiso "E i controlli del Comune"

Assembramenti, giovani ovunque e senza mascherine e soprattutto senza il rispetto del distanziamento sociale.

E' accaduto nuovamente ieri sera in Ortigia con foto posate sui social che riguardano in particolare Via Capodieci e la Marina.

Sbotta Roberto Cafiso, psicoterapeuta e direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'Asp che richiama il Comune alle sue responsabilità: "Il Comune - scrive - si era impegnato a inviare i vigili nelle zone di movida siracusana. Ed invece? Lo stesso Comune per i contagi Covid in ospedale nella persona del sindaco ha fatto ferro e fuoco nei confronti dell’Asp. E adesso che, a infetti quasi azzerati, i contagi a venire dipendono dal distanziamento dei cittadini è tutto passato? Ma allora la salute della città sta a cuore o no agli amministratori?