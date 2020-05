Siracusa, veglia di Pentecoste in Cattedrale e benedizione degli Oli

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, ha presieduto ieri sera in Cattedrale la veglia di Pentecoste.

Una celebrazione per la benedizione degli Oli che serviranno per la celebrazione dei sacramenti. Gli Oli sono stati offerti, come tradizione ormai da diversi anni, dalla Coldiretti di Siracusa.

Non è mancato il riferimento durante l'omelia al momento di grande difficoltà in atto a causa dell'emergenza coronavirus: "Abbiamo vissuto giorni di afflizione - ha detto l'arcivescovo - abbiamo sofferto per le notizie di morte di tanti uomini e donne, vittime del virus; forse, anche qualcuno di noi è stato provato dalla scomparsa di un parente o amico; tutti, poi - ha proseguito - siamo stati obbligati a condurre uno stile di vita non pienamente confacente alle nostre consuete abitudini e ai nostri legittimi desideri e diritti. Abbiamo sperimentato davvero la nostra personale fragilità e la precarietà di tanti progetti e modelli di vita sociale. Dovremo però saper trarre profitto da questa esperienza dolorosa per dare nuovo impulso alla nostra vita di autentici discepoli del Signore: dobbiamo essere più motivati nella nostra fede, maggiormente attenti - ha concluso - nell’esercizio della solidarietà e della carità fraterna, sempre pronti nel dare ragione della nostra speranza!".