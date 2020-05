Dichiarazioni su sanità siracusana, Baio a D'Agostino: "Faccia nomi e cognomi"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd, indirizzata al capogruppo all'Ars di Iv, Nicola D'Agostino protagonista di forti affermazione circa "interessi enormi" sulla sanità siracusana, alle quali però non ha dato ulteriori specifiche indicazioni:

"Gentile onorevole D'Agostino, le dico subito che questa è l'ultima volta che intervengo sulle dichiarazioni da lei rilasciate ad un giornale online sulla sanità siracusana. Qualora l'avesse dimenticato, le ricordo che nell'intervista lei parlò di interessi enormi che si addensano sulla nostra sanità, aggiungendo che presto sarebbero stati smascherati. Sono passate tre settimane, ma dei nomi e cognomi di coloro che, a suo dire, avrebbero messo le mani sulla sanità nessuna traccia, almeno fino ad oggi. Il suo collega di Italia Viva, onorevole Giovanni Cafeo, deputato di Siracusa, in una lunga intervista ad un quotidiano regionale ha glissato sulle sue dichiarazioni, forse per imbarazzo o forse perché non le ha prese sul serio o forse perché cadeva dalle nuvole. Neanche il direttore generale dell'Asp, Ficarra, di cui lei è grande estimatore, ha aperto bocca sulle questioni inquietanti da lei sollevate e questo silenzio qualcosa significa.

Onorevole D'Agostino, lei all'Ars ha fatto parte della commissione parlamentare che si occupa di lotta alla corruzione in Sicilia e della commissione Sanità, presumo perciò che quando parla di sciacalli e di enormi interessi che aleggiano sulla sanità siracusana conosca la materia, ma, visto che dopo la "sparata" si è chiuso in un indecifrabile silenzio, devo ritenere che, come si dice in questi casi, le sue parole siano state fraintese. O sono state avventate".