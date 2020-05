Siracusa, ultimo turno di servizio e festa grande per capo reparto esperto Emanuele Ferreri

Ultimo turno di servizio ieri sera, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per il capo reparto esperto Emanuele Ferreri.

Ed è stata grande festa con sirene spiegate, applausi e manichette attivate per salutare il capo turno provinciale della sezione C.

"Con stima e affetto - scrivono i colleghi - auguriamo al nostro amico Emanuele di godersi la pensione dopo 40 anni di onorato servizio, in salute, dedicando il suo tempo alla sua famiglia e alle sue innumerevoli passioni".