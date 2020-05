Siracusa, coltelli, bastone e cartucce in auto: denunciato 27enne

Aveva in auto un coltello di 15 centimetri e un altro di 19, un bastone di 60 centimetri, 3 cartucce e due taniche in plastica con residui di benzina.

Per questo un 27enne di origine marocchina, ieri mattina, è stato denunciato dalla Polizia a Siracusa per detenzione di oggetti atti ad offendere e porto abusivo di munizionamento.

Gli agenti chiamati ad intervenire per un episodio di minacce aggravate, prima hanno perquisito il giovane e poi la sua auto.

La vettura, un'Alfa Romeo 147, già sottoposta a sequestro amministrativo, è stata sequestrata ai fini della confisca.