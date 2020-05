Riapertura Sicilia, Musumeci: "Tracceremo la provenienza e gli spostamenti dei turisti"

Ci sono degli indirizzi ben precisi per disciplinare l'arrivo dei turisti in Sicilia dal 3 giugno: li anticipa il presidente della Regione Musumeci in un'intervista al Corriere della Sera: "Occorrerà verificare la provenienza, l’esistenza di eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, indicare giorno dopo giorno la tracciabilità della presenza del turista".

Per fare ciò, infatti, i dipartimenti Salute e Turismo stanno lavorando a un protocollo per riaprire i confini dell'Isola in sicurezza