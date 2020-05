Morte George Floyd a Minneapolis, 1.400 arresti durante le proteste

Dall'inizio delle violenze in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis, sono state arrestate 1.400 persone. Lo riportano i media americani.

Intanto le proteste dilagano in tutto gli Usa. Per la seconda notte consecutiva, i manifestanti hanno marciato verso la Casa Bianca facendo scattare l'intervento delle forze di sicurezza, che hanno usato spray urticante. Il sindaco di Los Angeles ha annunciato lo schieramento della Guardia Nazionale mentre anche a Chicago è stati dichiarato il coprifuoco notturno.